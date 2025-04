Unlimitednews.it - Su Rai3 “Spes” racconta il senso della speranza

ROMA (ITALPRESS) – Nove puntate (in onda il sabato, in seconda serata, dal 12 aprile) per rispondere all’invito fatto da papa Francesco a giornalisti e comunicatori in occasione del Giubileo del MondoComunicazione, lo scorso gennaio: “Il vostro storytelling sia anche hopetelling,te storie di, storie che nutrono la vita”.Si tratta di “”, programma targato Rai Approfondimento e Rai Vaticano e affidato alla conduzione di Incoronata Boccia (vicedirettrice del Tg1), con la partecipazione di Stefano Ziantoni (responsabile Rai Vaticano) che chiuderà ciascuna puntata con il suo editoriale.Ogni puntata, spiega Ziantoni, “avrà un titolo che sarà una parola presa dalla Bolla di indizione del Giubileo 2025”; questa parola, rappresentativa di un tema, sarà a sua volta declinata “seguendo altre due parole, anch’esse tratte dalla Bolla”.