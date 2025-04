Justcalcio.com - TS – le condizioni e la situazione verso Juve-Lecce

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 14:56:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Lanon può sbagliare, la bagarre per la Champions League è talmente serrata che anche un punto potrebbe fare la differenza. I bianconeri dopo il pareggio all’Olimpico contro la Roma, sono pronti a scendere in campo all’Alianz Stadium per tornare alla vittoria. E a Torino arriverà ilche è in piena lotta salvezza. Tudor in pochi giorni è già riuscito a dare un’identità alla squadra, facendo capire quali giocatori siano imprescindibili. Thuram è uno di questi, ma le notizie dall’allenamento mattutine non sono piacevoli., come sta Thuram: leThuram ha svolto nella mattinata un allenamento individuale: il centrocampista francese non ha lavorato con il resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare.