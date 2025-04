Ilrestodelcarlino.it - Drammatico incidente: gravissima una ragazzina, altri tre feriti

Cesena, 10 aprile 2025 – Quattro giovanissimi sono rimasti coinvolti in un gravissimostradale a Sant'Angelo di Gatteo, in via Staggetti, poco prima della mezzanotte fra mercoledì e giovedì. L’auto nel fosso A bordo della Ford Focus c'erano due ragazzine minorenni di Savignano sul Rubicone e due giovani appena maggiorenni residenti nei comuni della zona. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri di Savignano sul Rubicone intervenuti sul posto assieme alle ambulanze del 118, all'auto medicalizzata e ai vigili del fuoco l'auto ha sbandato ed è finita nel fossato laterale senza coinvolgeremezzi o auto. Come stanno i giovanissimi I quattro giovanissimi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dove una delle due ragazzine minorenni è stata ricoverata in prognosi riservata per le fratture riportate.