Lana di gas nelsi è assestata a circa 62 miliardi di metri cubi, in leggerarispetto all'anno precedente. I primi mesi del 2025 confermano la tendenza, evidenziando anzi unapiù sostenuta, attorno all'8%. Lo ha detto la direttrice generale di Proxigas (l'associazioneindustriali del gas), Marta Bucci, in audizione presso la Commissione Politiche europeeCamera, nell'ambito dell'esameproposta di modifica del regolamento Ue sulloo del gas. Secondo Proxygas, con le temperature rigide, minore disponibilità di Gnl e cali di produzione da fonti rinnovabili, le infrastrutture dio hanno svolto undeterminante nel garantire l'approvvigionamento di energia ine nell'Unione Europea. Nell'inverno-2025 insono stati erogati dao oltre 10,8 miliardi di metri cubi di gas, a fronte di iniezioni nell'estatepari a circa 8,3 miliardi.

