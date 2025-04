Ravenna re Carlo e Camilla accolti da applausi e da inni nazionali

Carlo III e la regina Camilla sono arrivati in piazza San Francesco, a Ravenna, dove hanno visitato la tomba di Dante. Ad accoglierli gli applausi dei presenti, che dalle prime ore del mattino li hanno aspettati con bandiere, fiori e gadget. I reali si sono fermati a salutare la folla e scambiare due parole con i presenti. "Benvenuto maestà", è stato il saluto della folla. Re Carlo e Camilla hanno poi ascoltato gli inni nazionali britannico e inglese, suonati dalla banda di Ravenna.

