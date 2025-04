Unlimitednews.it - Conceicao “Dobbiamo essere concentrati sin dal primo minuto”

CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “focalizzati sin dall’inizio della partita, bisogna capire che le partite si vincono giocando dalall’ultimo. Ne abbiamo parlato fra di noi, è vero che abbiamo reagito bene contro Napoli e Fiorentina ma è difficile vincere se prendi uno o due gol all’inizio”. Sergiovuole ben altro approccio domani a Udine. Nelle ultime due gare il Milan ha avuto una partenza pessima ma al Maradona è andato vicino al pari mentre con i viola è riuscito a rimontare due gol.Atteggiamento da cambiare sin da domani, anche se – con la zona Champions ormai lontana – trovare gli stimoli non è facile. “Noi lavoriamo per migliorarci e guardiamo solo alla partita di domani,focalizzati sull’Udinese e non guardare troppo avanti, a cosa succederà a fine campionato.