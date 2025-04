Ilnapolista.it - Simonelli: «Il clima in Lega? Non oso dire tutti ma quasi tutti sono allineati alla nuova maggioranza»

Ezio Maria, presidente diSerie A, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro, partendo dal ruolo dellanel mondo del calcio:«Siamo soddisfatti della sintonia con Gravina e Figc. Cianche un rapporto personale e una stima di lunga data, ricordiamo che laha avuto dall’assemblea di novembre quell’autonomia che chiedeva da tempo. Sicuramente, questo Gabriele (Gravina, ndr) lo sa, non ci sarebbe dispiaciuto avere la vicepresidenza e non l’abbiamo nascosto. Allo stesso tempo, abbiamo capito che cidegli equilibri e non ci interessa la penna sul cappello».: «Pronte 5.000 multe per gli utilizzatori della pirateria»Le parole del presidente diSerie A riportate da Tmw. Come procedono i lavori in?«molto soddisfatto, trovo molta collaborazione da parte dei club.