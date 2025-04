Unlimitednews.it - Sfera Ebbasta e Shiva, esce a sorpresa l’album “Santana Money Gang”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la premiere all'Unipol Forum di Milano della traccia inedita "Non metterci becco", Sfera Ebbasta e Shiva esagerano. Esce stasera, un'ora dopo la mezzanotte, "Santana Money Gang" il loro primo joint album, completamente indipendente in partnership Cupido / Milano Ovest. 12 canzoni inedite. Trap allo stato puro. Questa la tracklist: Sntmng, Non metterci becco, Sei persa, Molecole sprite, Maybach, Neon, Mngsnt, D&G, Vvs Cartier, Over (demo), Come se non fossi nei guai, Paranoia.