MotoGP Jorge Martin | Sono molto felice di essere qui ma vedremo se riuscirò a finire il week end

è stato dichiarato idoneo dalla commissione medica in Qatar per il suo rientro ufficiale nella classe regina. Dopo una pre-seasondifficile, flagellata da cadute e incidenti, l’iberico comincia il proprio percorso in sella all’Aprilia a Lusail, ma il suo stato di forma non è al 100%, anche perché guidare una moto della top-class richiede uno sforzo notevolissimo.“Mi sento nervoso maditornato,stati mesi difficili ma ho lavorato tanto. Non so cosa aspettarmi, ho ancora un po’ di dolore ma ho forza a sufficienza per guidare. No so se sarò pronto ailend in queste condizioni, vediamo“, le sue parole in conferenza stampa.“Ho guardato con attenzione tutte le gare. La Thailandia è stata più facile perché ero più tranquillo mentre in Argentina stavo peggio a livello emotivo.