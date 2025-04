Anteprima24.it - Sequestro di un 15enne nel Napoletano, domani l’udienza di convalida per il fermato

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata fissata permattinadidel fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli (pm Henry John Woodcock) nei confronti di Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne ritenuto coinvolto dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel rapimento a scopo di riscatto di unnel. Il ragazzo è stato liberato mentre la Polizia di Stato seguiva a distanza le operazioni; l’arresto del rapitore è giunto esattamente una mezz’ora dopo il suo rilascio. Il giovane è stato prelevato la mattina di martedì scorso 8 aprile, mentre si stava recando a prendere la sua minicar e andare a scuola, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il 24enne è risultato essere l’ex operaio dell’autolavaggio della famiglia della vittima: nato ad Amburgo il 15 settembre 2001 ma vissuto a San Giorgio a Cremano, è atteso alle ore 10, davanti al gip di Napoli Fabrizia Fiore, gli inquirenti contestano, in concorso con altre persone non ancora identificate, il reato didi persona a scopo estorsivo, aggravato dal metodo mafiosoL'articolodi unneldiper ilproviene da Anteprima24.