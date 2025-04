Liberoquotidiano.it - A Philadelphia il progetto "Voices of heritage"

Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, l'11 e il 12 aprile, 2025, porta al Kimmel Center for the Performing Arts dil'Opera italiana – Patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Una due giorni che riunirà artisti, studiosi e amanti della musica per celebrare la bellezza senza tempo e l'influenza internazionale dell'Opera italiana e del Bel Canto. Un'opportunità aperta a tutti – non solo alla comunità italiana – che consentirà di esplorare la ricchezza dell'Opera attraverso due eventi chiave. Venerdì 11 aprile 2025, alle 18.00 studiosi di fama internazionale si confronteranno in una tavola rotonda sul Bel Canto all'Hamilton Garden Kimmel Center for the Performing Arts. Sabato 12 aprile 2025, alle 19.00 l'orchestra del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”, composta da ottanta musicisti, presenterà Cavalleria Rusticana e Grandi Amori, un concerto gratuito presso la Marian Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts.