Nuovo parco giochi in piazza Coralli e rampa al Palageo | lavori da oltre 100mila euro

euro, di cui 84.671 coperti dalla. Arezzonotizie.it - Nuovo parco giochi in piazza Coralli e rampa al Palageo: lavori da oltre 100mila euro Leggi su Arezzonotizie.it La Regione Toscana ha concesso al Comune di Terranuova un importante finanziamento nell’ambito del progetto “Un territorio inclusivo”, destinato a migliorare l'accessibilità e l'inclusività in diversi spazi pubblici. Con un importo complessivo di 106.718,46, di cui 84.671 coperti dalla.

Nuovo parco giochi in piazza Coralli e rampa al Palageo: lavori da oltre 100mila euro. Il nuovo parco giochi è cosa fatta. Area verde attesa dalle famiglie. Catania: defibrillatore funge da cestino per i rifiuti nel nuovo parco giochi di piazza Europa. Trento, inaugurato il nuovo parco di piazza Centa. Belpasso, inaugurata una nuova bambinopoli inclusiva. L’ex Sindaco Cennamo: «Arrivati i giochi del nuovo parco inclusivo di Piazza San Marco». Ne parlano su altre fonti

Nuovo parco: basket, spazi verdi. Area giochi dedicata ai pianeti - Per esplorare l’universo, non servirà andare su Marte. Per i piccoli assaghesi, provare il brivido di controllare una navicella ... (msn.com)

Portopalo, lavori in corso nel parco giochi di piazza Terrazza dei Due Mari - “Per i prossimi giorni il Parco Giochi di Piazza “Terrazza dei Due Mari” sarà chiuso per lavori in corso. Per i bambini sarà aperto alla fruizione il “Parchetto del Faro”, in via Garrano”, lo annuncia ... (pachinonews.it)

Universal sbarca nel Regno Unito con un nuovo parco giochi: sarà il più grande d'Europa - Sarà costruito nei pressi di Bedford e, nei progetti, dovrebbe comprendere anche un hotel da 500 stanze e un centro commerciale. Aprirà nel 2031 ... (laprovinciapavese.gelocal.it)