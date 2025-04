Napolipiu.com - Capello punge Milan e Juventus: “Mancano società forti. L’Inter? Può sognare, ma il Triplete è difficile”

: “? Può, ma il”">Fabio, dal palco de Il Foglio a San Siro, non ha risparmiato critiche a, analizzando la stagione delle big italiane con la consueta schiettezza. “Ale allanon c’è unaforte alle spalle, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare – ha affermato l’ex tecnico –. Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante riguarda i giocatori. Se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia delo della, vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima ancora che tecnico”.Sul fronte della corsa scudetto,ha spiegato: “L’Atalanta ha pagato un’intensità che non era più quella della prima parte di stagione, anche a livello difensivo sono mancati dei giocatori fondamentali.