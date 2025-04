Forlitoday.it - I reali inglesi si affacciano al balcone di palazzo Merlato

Leggi su Forlitoday.it

I sovraniCarlo e Camilla, assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla figlia, si sono poi affacciati aldi, per salutare la folla in attesa in piazza del Popolo. Ilera allestito con le bandiere del Regno Unito e d'Italia, assieme a.