Napolipiu.com - Napoli, occhi puntati su Gustavo Sá: il giovane talento portoghese nel mirino

Leggi su Napolipiu.com

suSá: ilnel">Carlo Alvino, intervenuto nel corso della trasmissione “Porompomperoperò” su Radio Kiss Kiss, ha svelato un nome nuovo in orbita azzurra per il prossimo mercato estivo: si tratta diSá, centrocampista classe 2004 attualmente in forza al Famalicão.“Segnatevi questo nome – ha dichiarato Alvino – perché ilha ripreso a guardare con attenzione ai giovani di prospettiva, e Sá è uno di questi. Ha 20 anni, ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili del Portogallo ed è cresciuto nel vivaio del Porto, anche se ora gioca da protagonista al Famalicão”.Il profilo tracciato da Alvino è quello di un centrocampista centrale completo, alto un metro e novanta, dotato di una buona struttura fisica e capace di adattarsi anche al ruolo di mezz’ala: “È il classicoche prendi, fai crescere e poi ti ritrovi un potenziale titolare in casa.