Ilfattoquotidiano.it - I cani resuscitano dopo nove anni e pubblicano a sorpresa l’album “Post Mortem”: “Non se lo aspettava nessuno. Lo stavamo aspettando tutti”

Nessuna anticipazione, nessun teaser, nessuna intervista. Solo una copertinaata dall’etichetta 42 Records e una frase, semplice ma efficace: “Non se lo. Lo”. È con queste parole che stamattina è stato pubblicato “”, il nuovo album de i, scritto d’ora in avanti con l’iniziale minuscola, come indicato dagli stessi autori. Un dettaglio che non è passato inosservato: nei giorni precedenti all’uscita, alcuni fan avevano notato che su Spotify il nome della band era stato modificato da Ia i, facendo circolare le prime voci su un possibile ritorno.Aesatti dalla pubblicazione dell’ultimo disco di inediti, “Aurora”, il progetto musicale guidato da Niccolò Contessa torna così con tredici nuovi brani. In mezzo, c’è stata una lunga pausa, ma non un’assenza totale.