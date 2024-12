Ilrestodelcarlino.it - La crisi tedesca. Paura nel turismo: "Dobbiamo reagire, siamo competitivi"

Laeconomica in Germania lascia nubi grigie sulla prossima stagione turistica. Il mercato tedesco è tra quelli stranieri il primo per distacco da quando in riviera i russi si contano con il contagocce. Un legame storico quello con la Germania che dopo alcuni decenni di cali generalizzati nelle presenze, dopo la pandemia ha visto un ritorno all’antico. "Nei primi 8 mesi dell’anno in corso, per quanto riguarda il mercato tedesco in Romagna, i dati turistici hanno fatto segnare un +9,5% di arrivi e un +10,4% di pernottamenti, sullo stesso periodo dell’anno precedente" premette il sindaco Jamil Sadeghholvaad. "Numeri importanti e portanti - continua - per la nostra economia che potrebbero subire potenzialmente un rallentamento nel 2025 a causa dellaeconomica interna della Germania.