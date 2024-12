Alpha beauty | la nuova rivoluzione estetica

Leggi su .com

Life&People.it Avete mai sentito parlare di “Bellezza Generazione”? Con il temine Generazioneci riferiamo a tutti i nati dal 2010 al 2025, ovvero più di 2 miliardi di persone; una generazione considerata la più numerosa della storia e che, per questo motivo, promette di ridefinire il concetto stesso di bellezza. Cresciuti sotto il dominio del digitale, con Instagram e Tik Tok come principali mezzi di comunicazione, i giovani hanno trasformato unapercezione del mondo. Questo approccio si riflette inevitabilmente sui consumi, cambiando, di conseguenza, gli equilibri delbusiness.Secondo un recente studio il mercato della bellezza, in Italia, solo nel 2023, ha raggiunto cifre record, superando i 15 miliardi di euro, con un incremento del 13,3% e una previsione di crescita per l’anno in corso.