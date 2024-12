Zon.it - Tragedia a Coperchia: 67enne si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

Questa mattina, nella frazione di, nel comune di Pellezzano, una donna di 67 anni ha perso ladal balcone della propria abitazione, situata in via Valle. Secondo quanto emerso, la donna soffriva di depressione, condizione che potrebbe aver contribuito al drammatico gesto.I soccorsiNonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Volpi, giunti sul posto con un'auto medica e un'ambulanza, non è stato possibile fare nulla per salvarle la: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.Un episodio che scuote profondamente la comunità locale, lasciando familiari e vicini nello sgomento.