L'alba dalle Alpi agli Appennini, lo spettacolare video di Scenari Digitali

Foligno (Perugia), 3 dicembre 2024 – Una meravigliosa alba ripresamontagne italiane,, in attesa delle nevicate invernali. E’ il bellissimo viaggio virtuale per immagini ripresowebcam stand alone ad energia solare con la tecnica del timelapse daily che fanno parte della rete di. "Il progetto #overtheclouds – spiegano intende sensibilizzare e creare consapevolezza del mutamento climatico in atto, osservando il paesaggio, le condizioni meteo, lo stato di innevamento in alta quota”.è una startup con sede in Umbria, a Foligno, che opera nel settore dell'information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani.