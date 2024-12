Ilfattoquotidiano.it - La crisi del patriarcato senza più certezze e la ribellione dei giovani: il nuovo Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare al Teatro Studio Melato

di unadi(commento continuo)” di Williamè in scena aldi Milano fino al 22 dicembre. Carmelo Rifici dirige la compagnia diattrici e attori che ha formato alla Scuola didel Piccolo, in un classico di, riletto in chiave drammaturgica contemporanea, a cura di Riccardo Favaro.“Lo spettacolo è nato nelle aule della Scuola diLuca Ronconi del Piccolo – ha detto Rifici – e desideravo offrire a tutte le attrici e a tutti gli attori la possibilità di creare un proprio personaggio, un personale percorso. Ne è scaturito un mio punto di vista sudi unadi, un viaggio che ho compiuto insieme a una compagnia di”.La scelta del testo non è casuale: “In primis perché viene considerato una commedia e già questa è la prima trappola.