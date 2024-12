Ilfattoquotidiano.it - Ergastolo per Turetta, il papà Gino Cecchettin: “Giulia non ce la ridaranno mai, oggi solo un passaggio legale” – Il racconto dall’Aula

VENEZIA – La parola, per sua stessa natura, evoca la morte civile, una vita dietro le sbarre per aver tolto la vita a qualcuno. Fine pena mai, e quindi il massimo della pena, in uno stato di diritto. Ma quando, ildi, assassinata un anno fa dall’ex fidanzato a colpi di coltello, escedella Corte d’Assise dove quella parola è stata appena pronunciata, non è il senso dell’appagamento che accompagna la sua riflessione. È il vuoto totale di un padre che ha perso irrimediabilmente la figlia e sta cercando di tenerne vivo il ricordo, per impedire che altri femminicidi si consumino. Tra il tutto e il nulla c’è questo ingegnere alto e mite, dal sorriso eternamente triste, costretto a convivere per sempre con il proprio dolore.“Abbiamo perso tutti come società,non ce lamai.