Ilfattoquotidiano.it - Negli ultimi 20 anni chi è entrato per primo in Ucraina: la Russia o la Nato? Segui la diretta con Travaglio e Di Battista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel suo nuovo libro ‘in poche parole‘ Marcoracconta con semplicità un Paese conteso, sbrae distrutto da due opposti imperialismi. In questadialoga con Alessandro Diche in ‘Scomode verità’ (edito da Paper First) analizzava la guerra inmostrando come funziona la narrazione bellicista ed il sistema mediatico occidentale.(edito da Paper First: in edicola a 14€+ il costo del Fatto Quotidiano o in libreria a 16€ e su tutti gli store online)L'articolo20chi èperin: lao lalacone Diproviene da Il Fatto Quotidiano.