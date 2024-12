Tvplay.it - Juventus, che legnata sul mercato: Milan e Napoli fanno sul serio, arriva a gennaio

Lapotrebbe ricevere una grossa delusione sulda parte di, ma non solo: occhio al futuro del difensore aManca circa un mese all’inizio del calciodie diversi club di Serie A devono fare degli accorgimenti per completare le rose in vista della seconda parte di stagione. Alle big di Serie A, soprattutto a, serve un difensore centrale che possa alzare il livello., chesulsul(LaPresse) Tvplay.itPerché laha perso Bremer e si ritrova, quindi, a dover chiedere gli straordinari a Gatti e Kalulu. Il, invece, vuole un giocatore in grado di dare il cambio a Rrahmani e Buongiorno, visto che Rafa Marin e Juan Jesus non offrono le garanzie necessarie.