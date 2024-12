Lopinionista.it - “Il crollo di Babele”, il libro di padre Paolo Benanti

Descrive ildel sogno di internet e l’avvento di una nuova epoca guidata dall’Intelligenza ArtificialeIl racconto biblico della torre diè divenuto un paradigma universale della nostra cultura: un progetto umano che, con la tecnologia, vuole unire gli esseri viventi in un’unica opera, cultura e lingua che, collassando, dà come esito la dispersione dei popoli e l’incapacità di intendersi. Questa immagine sembra ben descrivere le prime due decadi del secolo in cui viviamo. Nel suo ultimo“Ildi” (Edizioni San2024) da oggi in libreria,, francesco, teologo e docente tra i massimi esperti di bioetica ed etica delle tecnologie, descrive come nel primo decennio la società abbia costruito con Internet e gli smartphone una torre globale, culminata con le Primavere arabe del 2011, dove si è convinta che i mezzi digitali potessero unire e liberare popoli e democrazie.