Rivivere ancora il terrore | Bove per Firenze e la Fiorentina altro giorno da incubo

, 1 dicembre 2024 – Facce sgomente, incredule. Facce che rivivono un. Il malore in campo che ha colpito Edoardofa ripiombare la città dinell’. Le notizie confortanti poi arrivate dall’ospedale di Careggi, con il calciatore viola che si è ripreso dopo il malore e l’arresto cardiaco non cancellano ilnegli occhi dei calciatori, dei tecnici e dei tifosi. Già segnati da due lutti che hanno scavato un solco profondo nella piazza viola nella sua storia recente: quelli del capitano Davide Astori nel 2018, morto in hotel a Udine prima di Udinese-il 4 marzo 2018. E quella del direttore sportivo Joe Barone, morto a Bergamo il 19 marzo 2024 prima di un Atalanta-, anche lui in albergo, anche lui per un malore che lo ha strappato alla vita e ai suoi cari.