Lanazione.it - Mercoledì nuovo tavolo. C’è grande attesa

Leggi su Lanazione.it

di Cristina Belvedere SIENA Applausi e cori dei lavoratori, ma anche qualche protesta, hanno accolto ieri pomeriggio il leader di Azione Carlo Calenda, che ha voluto fare visita al presidio allestito davanti allo stabilimento Beko di Siena, per portare solidarietà ai 299 operai di viale Toselli. Forte della sua esperienza come manager e soprattutto come ministro allo Sviluppo economico nel Governo Renzi, Calenda ha subito attaccato: "Il ministro Urso ha preso in giro gli operai, perché il Golden power non salvaguarda occupazione e siti produttivi. Le crisi aziendali si possono risolvere oppure no, ma non si può mai mentire ai lavoratori – le sue parole –. Oltre all’interrogazione che abbiamo presentato, nel question time chiederò al ministro Urso la lettura della clausola del Golden power.