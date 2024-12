Quotidiano.net - IG Metall, alla VW stop da lunedì, battaglia più dura mai vista

Ig, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, chiama i dipendenti della Volkswagen all'astensione dal lavoro danelle fabbriche per opporsi alle migliaia di tagli di posti di lavoro previsti. "Se necessario, questa sarà lacontrattuale collettiva piùche Volkswagen abbia mai conosciuto", avverte il sindacato in un comunicato stampa, al termine del periodo di dialogo sociale obbligatorio per 120.000 dipendenti del marchio in Germania. (ANSA-AFP).