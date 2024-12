Ilrestodelcarlino.it - I ’mastri ambulanti’ alla conquista del centro storico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una domenica al mercato dei ‘Mastri. Si tiene oggi a Crevalcore, dalle 9 alle 19, in via Matteotti nele propone l’eccellenza del made in Italy ma non solo. Perché saranno presenti una serie di bancarelle di street food che porteranno prodotti tipici, caldarroste, vin brulé, dolci e crèpe. E non mancherà il mercato creativo di hobbisti dell’artigianato. "Abbiamo organizzato un evento – dice Manuela Pizzirani, responsabile Anva Confesercenti Bologna – che potremmo definire come una festa di colori, di sapori e di idee in chiave natalizia. Una occasione certamente per coloro che cercano suggerimenti e proposte nuove e originali in vista dei regali di Natale". "Siamo sempre felici e disponibili – sottolinea Donatello Poluzzi, assessore comunale al Commercio – di accogliere manifestazioni che aiutano a implementare il commercio di vicinato.