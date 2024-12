Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, decima puntata: ripescato Paolantoni, nuovo scontro tra Lucarelli e Bruganelli, Mariotto abbandona improvvisamente lo studio

Leggi su Isaechia.it

E’ andata in onda ieri ladicon le, il talent show condotto da Milly Carlucci che ormai è arrivato alla sua diciannovesima edizione. La, che precede le due semifinali, si è aperta con l’annuncio da parte della conduttrice che ha in primis affrontato l’argomento tanto chiacchierato dell’abbandono di Angelo Madonia, sostituto poi da Samuel Peron. Quest’ultimo però proprio ieri purtroppo ha avuto un brutto infortunio che gli ha impedito di poter ballare al fianco di Federica Pellegrini. Non è ancora chiaro quale sarà il suo destino ma ecco cosa ha preannunciato la Carlucci: Avete letto e sentito tante cose sui social, giornali, si è raccontato di tutto e diciamo che è stata la settimana dove noi abbiamo dovuto prendere una decisione che sicuramente è stata per noi difficile e dolorosa ma inevitabile, che è stata quella di allontanare un maestro dacon le