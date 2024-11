Ilnapolista.it - Ranieri mette Lampard e Pellegrini nella stessa frase: «ho avuto due fenomeni a centrocampo che segnano»

Leggi su Ilnapolista.it

sui centrocampisti che(ma noi lo perdoniamo)È dura la vita dell’allenatore, anche se ben remunerata. Quella dell’allenatore poi. Oggiha tenuto la conferenza stampa alla pre-vigilia di Roma-Atalanta in programma lunedì sera alle 20.45 all’Olimpico.alla Roma ha perso a Napoli e ha pareggiato 2-2 a Tottenham contro cui i giallorossi hanno disputato una buona partita. Tra le tante risposte ce ne ha colpita una. Quella alla domanda su Dybala erisposta,ha messoe per certi versi sullo stesso pianodefiniti i dueche homia carriera come centrocampisti che fanno gol. Lo perdoniamo: 1) perché gli vogliamo bene; 2) perché a Roma è davvero dura.