Biathlon risultati e ordine di arrivo staffetta singola mista Kontiolahti 2024 | vince la Svezia Italia 17esima con Comola e Hofer

e l’didelladi, prima gara della Coppa del Mondo/2025 di. Sulle nevi finlandesi, il primo successo della nuova stagione è andato alladi Sebastian Samuelsson ed Ella Halvaon che ha preceduto la Francia di Quentin Fillon Maillet e Julia Simon e la Germania di Justus Strelow e Vanessa Voigt. Posto ai piedi del podio per l’Austria di Simon Eder e Lisa Theresa Hauser, al termine di una gara che come sempre accade nel format, complici anche le condizioni di vento praticamente assente, ha visto i grandi tiratori protagonisti assoluti. In questo contesto è stata una gara complicata per l’, che con Lukase Samuelanon è andata oltre il diciassettesimo posto a quasi tre minuti dallavincitrice.