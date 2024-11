Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri inseguita e presa nella notte

In quattro, a bordo di una Fiat 500, erano andati nell’Ascolano e lì avrebbero compiuto due furti in abitazione, rubando gioielli in oro e preziosi. Ma non si erano accorti di essere seguiti a distanza dai carabinieri che, poco dopo, li hanno intercettati a Porto Potenza e arrestati in flagranza di reato. In manette sono finiti il 38enne Bledar Qerosi, il 28enne Aiken Tahiri, il 31enne Bledar Baloshi e il 23enne Silvano Marku, tutti e quattro di nazionalità albanese e già con precedenti penali. Da tempo erano sulle loro tracce i militari del Nucleo radiomobile di Osimo, dopo alcuni furti che si erano registrati lo scorso weekend tra Osimo, Castelfidardo e Camerano. Così giovedì pomeriggio, laè stata pedinata mentre si muoveva con una Fiat 500 tra Castel di Lama e Monteprandone. Proprio lì, i quattro si sarebbero introdotti in due appartamenti arraffando monili d’oro e orologi, prima di scappare via.