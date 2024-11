361magazine.com - A “Verissimo” verrà presentato il “Laura 30 World Tour” di Laura Pausini. Le anticipazioni

Leggi su 361magazine.com

A “il “30” il docu-concerto di. LeDomenica 1° dicembre a “” grandi celebrazioni per gli oltre trent’anni di carriera dell’artista italiana più premiata al mondo:.La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista.Inoltre, attraverso alcune clip in esclusiva, a “il “30” un docu-concerto che sarà disponibile, in anteprima mondiale, proprio da domenica 1° dicembre, alle ore 19.00, su Mediaset Infinity.