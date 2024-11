Napolipiu.com - Napoli, il murales di Maradona batte tutti: il dato lascia senza parole

L’opera dedicata al Pibe de Oro è seconda solo al Colosseo per visite in Italia. Le agenzie turistiche svelano i numeri del 2023. Unche ha dell’incredibile emerge dai Quartieri Spagnoli. Ildedicato a Diego Armandoin via Emanuele de Deo sta registrando numeri da record, come riportato nell’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.L’opera di street art, realizzata nel 1990 e diventata luogo di culto dopo la scomparsa del Pibe nel 2020, ha attirato nel 2023 ben 6 milioni di visitatori. Un risultato straordinario che la posiziona come seconda attrazione più visitata d’Italia, superata solo dal Colosseo e davanti agli storici scavi di Pompei.Il successo delha portato anche a un significativo sviluppo economico della zona. I dati Unioncamere/Infocamere rivelano un aumento del 6,5% delle attività commerciali nel raggio di un chilometro quadrato, confermando l’impatto positivo di quello che è diventato un autentico fenomeno turistico.