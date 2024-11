Gaeta.it - Evento a Verona: il valore del vino e la nuova generazione di consumatori consapevoli

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, in collaborazione con Coldiretti Veneto, sta organizzando unsignificativo volto a promuovere la cultura deltra i giovani. Si intitola "Ildel: Promuovere la qualità e il consumo consapevole tra i Giovani" e si svolgerà venerdì 29 novembre presso la tensostruttura "Dome Wine World Experience" a. L'incontro mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulculturale, qualitativo ed economico del, con la partecipazione di esperti, istituzioni e giovani produttori del settore.Dettagli dell'L'gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto e del Museo delMUVIN. Diverse figure di spicco nel mondo vitivinicolo e istituzionale condivideranno le loro esperienze e opinioni in un dialogo che intende avvicinare i giovani al mondo del