Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Federica Pellegrini a muso duro su Madonia: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Come anticipato da Striscia la Notizia con una breve clip sui social,ha ricevuto un Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. La puntata durante la quale potremo vedere l’intero servizio sarà quella di stasera, venerdì 29 novembre 2024, su Canale 5 a partire dalle 20:35. Il motivo della consegna del Tapiro d’oro è l’uscita di Angelo, maestro di ballo di, dacon le. La nuotatrice ha commentato l’atteggiamento del ballerino con parole chesimaida lei. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Mattino 4”, imbarazzo in diretta per la Panicucci: cosa succede all’ospiteLeggi anche: “Grande Fratello”, scontro imbarazzante tra Shaila ed Helena: pubblico sconvolto (VIDEO)“Striscia la Notizia”, stasera il servizio suSolo qualche giorno fa, Angeloè stato allontanato dacon leper “divergenze professionali” e sostituito con Samuel Peron.