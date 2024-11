Lapresse.it - Usa, Trump e Zuckerberg cenano insieme nella villa di Mar-a-Lago

Donaldha cenato mercoledì con il CEO di Meta Markin Florida,tenuta di Mar-a-del presidente eletto. Stephen Miller, nominato vice capo dello staff per il secondo mandato di, ha affermato che, come altri leader aziendali, vuole sostenere i piani economici di.Un portavoce di Meta ha confermato chesi sono incontrati mercoledì, spiegando che il ceo era stato invitato a cena con il presidente Usa e altri membri della sua squadra per parlare della futura amministrazione.è stato espulso da Facebook in seguito all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. La società ha ripristinato il suo account all’inizio del 2023.Durante la campagna del 2024,non ha appoggiato un candidato alla presidenza.