Terza Categoria Recupero 7 giornata | l’Apiro batte il Poggio San Marcello 1-3 e vola a -1 dal Largo Europa

Il match sospeso al 63’ minuto per la caduta di un tifoso trova finalmente il suo epilogo: decisivi per i rosanero nel finale Filipponi e Amani.ora al secondo posto in solitaria a quota 17SAN, 28 novembre 2024 – ? finalmente stato scritto il finale della sfida valida per la settimadigirone C traSaned Urbanitas Apiro.La gara, iniziata sabato 16 novembre, era stata infatti sospesa al 63’ minuto per una spiacevole evento accaduto sulle tribune: un tifoso, esultando per il gol del pareggio ospite di Giorgi, era caduto dalle tribune del Comunale diSan(alte circa quattro metri), spaventando tutti i presenti sia sul campo che sugli spalti. L’intervento dell’eliambulanza ha riportato la calma, ma si è deciso all’unanimità di rimandare l’ultima mezz’ora della partita.