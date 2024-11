Iltempo.it - Sciopero, il Tar respinge il ricorso dei sindacati: sì alla precettazione

Respinto ildei, sìper logenerale di domani, venerdì 29 novembre. "Il presidente della terza sezione del Tarild'urgenza promosso da alcunicontro lafirmata da Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro esprime 'grande soddisfazione'. 'Difendo il dirittomobilità degli italiani' conclude Salvini", fa sapere il Mit, ministero delle Infrastrutture e trasporti. Confermato dunque logenerale 'precettato' di quattro ore nel trasporto pubblico, aereo e marittimo in occasione della mobilitazione nazionale proclamata da Cgil e Uil. Lodi otto ore contro la manovra, per il potere d'acquisto e per il rinnovo dei contratti resta in piedi invece per gli altri settori pubblici e privati coinvolti, dsanitàscuola, dalle fabbriche alle poste, passando per giustizia, commercio, ministeri e vigili del fuoco.