Anteprima24.it - Reggia di Caserta, pubblicato il bando per il nuovo servizio di noleggio auto elettriche

Tempo di lettura: 2 minutiLadi, nata dal sogno visionario di Carlo di Borbone, ha trasformato un intero territorio, rappresentando quel valore universale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.Il Parco reale, in particolare, con i suoi 123 ettari di parterre, Via d’Acqua e Bosco Vecchio, e i 23 ettari del Giardino Inglese, esprime un articolato sistema paesaggistico la cui fruizione necessita di attenzione sia in termini di sostenibilità che di accessibilità.Quale ecosistema naturale, esso ha un effetto benefico sull’ambiente, mitigando con la sua enorme varietà botanica l’inquinamento urbano, e migliorando la qualità dell’aria del territorio circostante.In un’ottica di salvaguardia di tale ecosistema, e in linea con i gli obiettivi dell’Agenda2030, la Direzione delladiha deciso che i dipendenti del Complesso vanvitelliano, nello svolgimento deldi tutela, accoglienza e vigilanza, utilizzino, per tutta l’estensione del Parco, esclusivamente forme di mobilità green mediante veicoli elettrici omologati.