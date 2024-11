Gaeta.it - Elezioni regionali 2024: nasce il nuovo consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recentidelhanno portato alla formazione delnelper il periodo-2029. La prima seduta si è tenuta in modalità telematica, con la partecipazione di figure di spicco dell’amministrazione abruzzese e delegati da diverse parti del. L’incontro ha messo in evidenza l’importanza della comunità abruzzese in Italia e all’estero, sottolineando il legame tra le varie generazioni.La prima seduta del CRAMLa prima assemblea delCRAM si è svolta sotto la direzione di Marco Marsilio, Presidente della Giuntae dello stesso CRAM. Ha introdotto i lavori con un messaggio caloroso, sottolineando l’importanza del legame tra la regione e i suoi cittadini dispers si nel. Ilha visto la partecipazione di Consigliericome Antonietta La Porta, Luciano Marinucci e Alessio Monaco, insieme al neo-eletto Rappresentante dell’Osservatorio per l’Emigrazione, Antonio Mario Innaurato.