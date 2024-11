Ilfattoquotidiano.it - Ultras, la Procura Figc ha aperto l’inchiesta sportiva: cosa rischiano Inter e Milan (ma anche i calciatori)

L’indagine della Dda dio che ha portato all’arresto di 19rischia di avere perdelle ripercussionisul piano della giustizia. Iltore federale della, Giuseppe Chinè, quasi due mesi dopo quegli arresti ha ricevuto le carte deldalladio e ha quindi. I pm titolari dell’indagine “Doppia Curva” hanno completato tutto l’iter investigativo prima di inoltrare il fascicolo alla. Che ora dovrà verificare se nelle carte sono emerse eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati.al momento non sono indagate, così come non risultano dirigenti del club indagati nel fascicolo d’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta negli affari delle curve.