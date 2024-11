Ilgiorno.it - Si avvicina alla casa della ex e scatta l’allarme del braccialetto elettronico: stalker arrestato

Varese – Continuava a vessare la ex, perseguitandola e appostandosi sotto, nonostante i divieti. Un 36enne è statoper violazione del divieto dimento ai luoghi frequentati dall’ex convivente. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica, quando sono intervenuti gli agentipolizia di Stato di Varese. Le manette sonote in flagranza di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dfamiliare e del divieto dimento ai luoghi frequentati dpersona offesa. Secondo quanto ricostruito, nella notte di domenicasala operativaQuestura di Varese è giunto un alert, che segnalava la presenza dell’uomo nelle vicinanze dell’abitazione dell’ex compagna: il 36enne stava violando, quindi, la misura cautelare personale del divieto dimento ai luoghi frequentati ddonna.