Ilrestodelcarlino.it - Parità di genere. Concorso di foto

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne le Pari Opportunità del Comune di Cantiano, in collaborazione con Auser Cantiano hanno presentato ilgrafico "Senza voce". Possono partecipare al contest autori dai 14 anni di età, consul tema delladie della lotta contro la violenza sulle donne. Leandranno inviate sulla pagina Roba Cantianese (Messenger) entro il 29 novembre. I tre vincitori saranno nominati da una giuria di qualità nel corso dell’evento finale che si svolgerà alla Sala della Cultura. In palio: una cena per 2 persone, un aperitivo per 2 persone e un box di prodotti tipici. Intanto lunedì mattina c’è stata la prima iniziativa di Auser in tema: "Abbiamo ricevuto una bellissima sorpresa: tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, accompagnate dagli insegnanti, sono venute in piazza Luceoli ad aiutarci ad appendere i cuori, con i nomi delle donne uccise nel 2024, sull’Albero della Mancanza.