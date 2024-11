Mistermovie.it - Mister Movie | Nosferatu di Robert Eggers, il regista svela quali film horror l’hanno ispirato

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il, noto per il suo stile unico e inquietante, ha deciso di reinterpretare il classico: A Symphony of, il capolavoro muto del 1922 diretto da F. W. Murnau.e il suo “”: un omaggio al cinema goticoTuttavia, il suo rifacimento non si limita a rendere omaggio all’originale, ma trae ispirazione da una vasta gamma di capolavori del cinema gotico, arricchendo la sua visione con influenze artistiche e tecniche senza tempo.Le influenze: da The Innocents a Bergmanha citato The Innocents (1961) di Jack Clayton come una delle sue principali fonti d’ispirazione. Questo, adattamento del racconto The Turn of the Screw di Henry James, è considerato uno dei migliorigotici mai realizzati.