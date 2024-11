Anteprima24.it - Sma Campania, nuovo presidio di protesta: nel mirino costi e consulenze

Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo evidenziare gli aumenti deidei vertici, e la gestione poco performante dell’azienda”. Alla Smadi Confintesa Igiene Ambientale, stamane sotto Palazzo Santa Lucia. Il segretario provinciale di Napoli del sindacato, Vincenzo Pirozzi, torna a chiedere risposte ai vertici della Regione e della società. Diverse le presunte questioni sollevate, non da oggi. Nella spesa, l’efficienza e le differenze economiche tra i dipendenti della società in house della Regione, con la mission della cura ambientale. Per cominciare, ilassetto societario avrebbe determinato “un aumento dei– sostiene Pirozzi – di circa 150mila euro l’anno, rispetto all’assetto precedente, tra Cda, direttore generale, 2 dirigenti”. C’è poi il capitolo