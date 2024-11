Oasport.it - Sci alpino, la Coppa del Mondo vola negli USA: le convocate dell’Italia per Killington, torna Brignone

Dopo le prime tre tappe in Europa tra Soelden, Levi e Gurgl, ladeldi scivoleràStati Uniti d’America. Le donne saranno protagoniste acon il gigante di sabato 30 novembre e lo slalom di domenica 1° dicembre (prima manche alle ore 16.00 e seconda alle ore 19.00, per entambi gli eventi), per poi trasferirsi a Mont Tremblant (Canada) per i due giganti del 7-8 dicembre ereUSA per le gare veloci (discesa libera e superG) di Beaver Creek (14-15 dicembre).Federicatornerà in azione proprio a, desiderosa di brillare nel secondo gigante della stagione dopo aver vinto il primo appuntamento tra le porte larghe (a Soelden, a fine ottobre). La fuoriclasse valdostana si è già imposta in questa località nel 2018 e nel 2019 concluse in seconda posizione alle spalle di Marta Bassino, a sua volta seconda nel 2022 e pronta a inseguire un nuovo risultato di lusso dopo la poco brillante prestazione fornita nella prova d’apertura in Austria.