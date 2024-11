Bergamonews.it - Poker anche allo Young Boys: l’Atalanta Primavera continua a volare in Youth League

Berna (Svizzera). Quattro vittorie, una sola sconfitta, 12 punti ed un 4° posto complessivo. Non c’è solodei grandi a farsi un nome in Europa, maquella dei giovani: lala sua straordinaria marcia inespugnandoil campo in sintetico dei pari età dello, con una rimonta da 2-0 a 2-4 che conferma le qualità nerazzurre.Si gioca in mezzo alla neve spalata, di fronte ad una tribuna in legno da un centinaio di persone, più altrettante lungo il recinto di gioco e senza reti protettive. È lo Sportpark Wyler, casa dell’FC Wyler, piccola società sportiva che collabora con loa livello di settore giovanile e squadre ‘senior’.Il pomeriggio nerazzurro non inizia nel migliore dei modi: dopo 160 secondi Lüthi di testa colpisce tutto solo dentro l’area, poi al 20’ Tsimba in campo aperto concede il bis.