Pagelle Slovan Bratislava-Milan 2-3 voti e tabellino Champions League 2024 2025

Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata della. In Slovacchia primo tempo sconclusionato dei rossoneri, con tantissime chance create e il gol di Pulisic. Ma dietro la difesa fa acqua da tutte le parti e imbarca il gol di Barsegyan. Nella ripresa segnano Leao e Abraham, ma Nino Marcelli, slovacoc doc ma dal nome italiano, mette paura ai rossoneri. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro.GLI HIGHLIGHTSLEDI2-3(3-4-3): Takac 6; Bajric 5.5, Kashia 6, Voet 5.5 (31’st Marcelli 7); Blackman 5.5, Kucka 6 (31’st Tolic 4), Savvidis 5.5, Medvedev 5.5; Barseghyan 7, Strelec 4.5, Metsoko 5.5 (21’st Ihnatenko 6). In panchina: Trnovsky, Gajdos, Hrdina, Mak, Mustafic, Pauschek, Szoke, Vojtko, Zuberu.